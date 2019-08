Im Prozess um den hundertfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht in Detmold für hohe Haftstrafen mit anschließender Sicherheitsverwahrung plädiert. Für den Hauptangeklagten Andreas V. forderte die Staatsanwaltschaft 14 Jahre, für Mario S. zwölf Jahre und sechs Monate. Eine Gutachterin hatte zuvor den zwei Angeklagten volle Schuldfähigkeit attestiert und sich für eine Sicherheitsverwahrung ausgesprochen. Er habe solche Strafanträge erwartet, sagte der Anwalt des Hauptangeklagten, Johannes Salmen: "Wenn ich Staatsanwalt in diesem Verfahren gewesen wäre, hätte ich das auch beantragt. Ich bin aber Verteidiger in diesem Verfahren. Ich werde meinen Antrag im nächsten Termin stellen. Es ist diffizil. Wir haben die Gutachterin heute gehört in Bezug auf die beantragte Sicherungsverwahrung. Man hat eine pädophile Neigung festgestellt bei meinem Mandanten. Das wundert mich auch nicht sehr, das sagt schon der gesunde Menschenverstand, wenn man über 300 Taten begangen hat." Auch der Anwalt der Nebenklage, Roman von Alvensleben, wollte die Anträge akzeptieren: "Ich werde mich diesen Anträgen aller Voraussicht nach anschließen. Ein Kollege hat gesagt, eigentlich 14,5 Jahre für beide. Im Grunde kann man es auch ausreizen, aber es hat nun mal diese Geständnisse gegeben und diese Geständnisse sind auch ein bisschen was wert, weil die Kinder eben nicht aussagen mussten, und wenn sie ausgesagt haben, wirklich nur peripher und oberflächlich und das ist zumindest Mal der erste Schritt der Einsicht." Die Taten sollen im Sommer 1998 und von 2008 bis 2018 begangen worden sein. Die Opfer waren zu den Tatzeiten allesamt minderjährig. Der 56-jährige Andreas V. lebte seit Jahrzehnten als Dauercamper auf dem Campingplatz. Bei fünf Hausdurchsuchungen hatten die Ermittler zahlreiche Speichermedien mit kinderpornografischen Inhalten beschlagnahmt. Die Missbrauchsfälle waren ans Licht gekommen, nachdem die Mutter eines zehnjährigen Opfers Ende 2018 Strafanzeige gestellt hatte.