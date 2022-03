STORY: Starke Regenfälle haben in der Hauptstadt von Paraguay, Asuncion, am Dienstagabend zu Überschwemmungen und großen Sachschäden geführt. Zahlreiche Autos wurden von den Wassermassen durch die Straßen gespült. In vielen Gebäuden liefen Keller und Erdgeschosse voll. Besonders betroffen waren auch die Elendsviertel der Stadt: “Ich musste mich in das Haus meiner Mutter retten, weil hier das Wasser bis zu Bettkante stand. Ich habe sechs Kinder und keiner hilft uns. Es gibt nur mich und meine Mutter.“ Auch am Mittwoch stand in vielen Straßen und Häusern noch das Wasser. Bei vielen Bewohnern stieg der Ärger über die fehlende Unterstützung durch staatliche Stellen.

