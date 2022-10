STORY: Ihre Spuren in der Filmwelt hat sie schon längst hinterlassen, nun ist Jamie Lee Curtis auch vor dem Chinese Theatre in Los Angeles verewigt - so wie es sich für eine Hollywood-Ikone gehört. Mit Pumps in frischen Zement zu steigen, ist vielleicht nicht für jeden die reine Freude - Jamie Lee kann sich trotzdem dafür begeistern. "Ich verwandle alles in etwas, das Spaß macht. Das ist mein Job. Ich war Cheerleaderin in der High School, ich bin Cheerleaderin am Set und bei Preisverleihungen. Ich versuche, der Sache den Ernst zu nehmen. Das ist nix Ernstes, Leute! Meine Hände stecken in Beton ... Ich bekomme nicht den Nobelpreis für Physik. Ich bin eine Schauspielerin, die ihre Hände und Füße in Beton hat." Wirklich große Gefühle zeigte sie, als es um ihre Familie ging. "Ich bin stolz darauf, die Tochter von Janet Leigh und Tony Curtis zu sein, ich bin stolz darauf, die Frau von Christopher Guest zu sein, ich bin stolz darauf, ein Elternteil für Annie Guest und Ruby Greymane zu sein, und ich bin wirklich stolz darauf, eine Freundin von so vielen Menschen zu sein, die alles mit mir teilen." Begleitet wurde Curtis am Mittwoch auch von ihrer langjährigen Freundin Melanie Griffiths und Arnold Schwarzenegger, mit dem sie einst in "True Lies" zu sehen war. Ihren großen Durchbruch hatte Jamie Lee Curtis 1978 mit dem Film "Halloween". Als Hommage an den Horrorschocker verlegte sie das Datum ihrer Zement-Zeremonie kurzerhand vom 12. auf den 31. Oktober. Ab Freitag ist Jamie Lee Curtis erneut in der Filmreihe zu sehen - "Halloween Ends" heißt der jüngste Teil - und glaubt man dem Titel, ist es vermutlich der letzte.

