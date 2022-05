STORY: Szenen aus dem schwarz-weiss-Stummfilm "Bleat" des griechischen Regiesseurs Giorgos Lanthimos. Es geht um den Kreislauf von Leben und Tod auf einer griechischen Insel, im Mittelpunkt steht ein einheimisches Paar. Bleat ist ein Stummfilm, nur Chor und Orchester liefern die akustische Begleitung. Was aussieht wie ein historischer Film aus dem "Goldenen Zeitalter" des Kinos ist in Wirklichkeit eine aktuelle Produktion. Die weibliche Hauptrolle spielt die US-amerikanische Schauspielerin Emma Stone. Das ungewöhnliche Projekt sei eine Herausforderung gewesen, sagte sie vor der Premiere am Freitag in Athen. "Ich wollte sofort mitmachen. Aber ja, das war schon sehr arty." "Aber was für einen Sinn hat es sonst, diesen - nichts für ungut - aber irgendwie stupiden Schauspiel-Beruf auszuüben, wenn man sich nicht reinhängt und herausgefordert wird? Es ist sinnlos, sich einfach auszuruhen. Und das trifft wohl auch auf das Leben zu." Bereits bei der oskar-nominierten Komödie "The Favorite" hatten Stone und Lanthimos zusammengearbeitet. "Bleat" wurde 2020 auf der griechischen Insel Tinos gedreht und dauert 35 Minuten. Die Partitur, die auf Werken von Bach basiert, stammt von Knut Nystedt und Toshio Hosokawa.

