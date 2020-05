Filmproduktionen in Hollywood suchen händeringend nach einer Besetzung für einen neu geschaffenen Posten in ihren Teams: Hygienebeauftragte, die am Set von Film- und Fernsehproduktionen den Infektionsschutz sicher stellen. Seit Mitte März schon ruhen die meisten Drehs. Epidemiologen und Gesundheitsspezialisten sind schwer gefragt, um sichere Verhaltensweisen für eine Wiedereröffnung zu erarbeiten. Schauspielerin Anna Kendrick sind bisher keine praktikablen Lösungen begegnet. "Es wurde viel darüber geredet, wie man wieder zur Arbeit zurückkehren kann. Bei dem, ich bisher so gesehen habe, dachte ich nur: Oh, das wurde von jemandem geschrieben, der noch nie an einem Filmset war." Während in den USA die Sets leer bleiben, fahren Länder wie Australien ihre Produktionen wieder an. Desinfektionsmittel und Abstandsregeln sollen Ansteckungen verhindern. Schauspieler und Regisseur Clark Duke glaubt allerdings nicht, dass Social Distancing hier funktionieren wird. "Jeder, der schon mal an einem Set war, weiß: Es gibt es keine Distanz. Das klappt vielleicht bei Nachrichten oder einer Studioproduktion." Regisseur Tyler Perry geht einen eigenen Weg. Um Anfang Juli mit den Dreharbeiten zu zwei Fernsehserien beginnen zu können, wurden kurzerhand komplette Crews isoliert in Wohnungen auf einem Studiogelände untergebracht. Die Wiederaufnahme der Produktion ist wichtig vor allem auch für Streamingdienstanbieter wie Netflix oder Disney, die ihr Publikum zu Hause mit neuen Produktionen unterhalten müssen.