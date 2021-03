Der Kryptonit aus dem Film "Superman Returns" oder die Krallen, die Hugh Jackman in X-Men getragen hat. Oder doch vielleicht die Maske von Batman aus "Batman Forever"? All das kann man derzeit im Münchener Auktionshaus Hampel ersteigern. Am 25. und 26. März kommen dort bei der Spezialauktion "Hollywood and the Universe" zahlreiche berühmte Filmrequisiten unter den Hammer. Rund 1000 Menschen aus der ganzen Welt haben sich registriert, um online dabei zu sein. Christian Torres Nieto ist Kunsthistoriker im Auktionshaus Hampel: "Diese Objekte stammen alle aus einer einzigen Sammlung und diese wurde zusammengetragen bei verschiedenen Gelegenheiten sowohl auf dem internationalen Kunstmarkt zum Beispiel in den USA, als auch durch andere Gelegenheiten, die der Sammler hatte." Unter den Hammer kommen Sammlerstücke aus der Filmgeschichte, aber auch historische Raumfahrt-Fotografien und Exponate aus dem Weltall. Der Kunsthistoriker kennt die Geschichten zu den Stücken: "Hier haben wir es mit einem sehr interessanten Storm-Trooper-Helm zu tun, von 2015. Aus "Erwachen der Macht", dem Star-Wars-Film. Startpreis ist hier 90.000 Euro." "Das ist kein gewöhnlicher Hammer, sondern das ist Thors Hammer. Und wie wir sehen, ist er natürlich als Requisit etwas leichter als er zu sein scheint. Das ist ja auch so beabsichtigt, damit der Schauspieler damit gut arbeiten konnte." "Also, das ist eine unserer komischten Objekte. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Der Zauberstab hieraus wurde also in zwei Filmen genutzt, von 2010 und 2011. Ein sehr schönes, designtes Objekt, wie ich finde." Alle Stücke, die versteigert werden sollen, können online betrachtet werden. Mit der Auktion können sich Fans einen Teil ihres Lieblingsfilms nach Hause holen. Vorausgesetzt sie haben das nötige Kleingeld.

