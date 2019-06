In Hong Kong gingen am Sonntag Zehntausende Menschen auf die Straße. Sie wollten ein Gesetz verhindern, das die Auslieferung von Beschuldigten nach China ermöglicht. Die Organisatoren rechneten mit mehr als 500.000 Teilnehmern, es könnte sich um die größte Massendemonstration seit mehr als 15 Jahren handeln. Die ehemalige britische Kolonie Hongkong steht seit 1997 unter chinesischer Herrschaft, genießt aber einen hohen Grad an Autonomie und Freiheiten, die im chinesischen Kernland verboten sind. Unter dem Motto "Ein Land, zwei Systeme" behielt Hong Kong zudem eine unabhängige Justiz. Kritiker befürchten, dass das Gesetz vor allem dazu verwendet werden könnte, dass die Auslieferung politisch Andersdenkender unter einem Vorwand gefordert werden könnte. Bereits vor einigen Tagen demonstrierten mehrere Tausend Anwälte und Anwältinnen gegen das Gesetz. "Das Gesetz wurde total übereilt. Das war kein ordnungsgemäßer Vorgang, keine Konsultationen, und ein Schutz der Menschenrechte ist in dem Gesetz nicht vorgesehen, so dass das ausliefernde Land entscheiden könnte, ob das Land, das den Antrag gestellt hat sich an Menschenrechte und geltendes Gesetz hält, oder nicht." Weltweit wurde am Sonntag zu Demonstrationen gegen das Auslieferungsgesetz aufgerufen, in Berlin kamen mehrere Dutzend Menschen vor Hong Kongs Handelsvertretung zusammen. Diese Demonstrantin erklärt ihre Sorge: "Wir wissen alle, dass es in China große Probleme mit dem Einhalten der Menschenrechte gibt. Es gibt viele angebliche "Kriminelle", die etwas mit politischen Angelegenheiten zu tun hatten, und dann festgenommen wurden, ohne dass es einen wirklichen Grund gab. Dann wird gesagt, sie haben ihre Steuern nicht bezahlt, oder Ladendiebstahl begangen. Wenn das Gesetz in Hong Kong ratifiziert wird, dann gäbe es keinen Schutzwall mehr zwischen China und Hong Kong." Kritiker fürchten, dass Hong Kong keinen fairen Prozess für diejenigen garantieren könnte, die sie nach China ausliefern. Beamte in Hong Kong haben die Pläne zur Einführung des Gesetzes verteidigt, allerdings wollen sie Auslieferungen nur für Vergehen zulassen, auf die Strafen von sieben oder mehr Jahren verhängt werden.