In Hong Kong kam es in der Nacht zu Montag zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Hunderttausende hatten zunächst friedlich gegen ein geplantes Gesetz demonstriert, das die Auslieferung von Beschuldigten an China ermöglichen soll. Der Widerstand zieht sich durch weite Bevölkerungsschichten in Hongkong, Kritiker befürchten, dass es zu der Auslieferung politisch Andersdenkender führen könnte. Die Veranstalter sprachen von über einer Millionen Demonstranten, die Polizei von 240 000. Vor dem Legislativrat schlugen die Proteste in der Nacht in Gewalt um. Mehrere hundert Polizisten riegelten Augenzeugen zufolge das Parlamentsgebäude ab und gingen mit Schlagstöcken, Tränengas und Pfefferspray gegen mehrere Hundert Demonstranten vor. Auf beiden Seiten schien es Verletzte zu geben. Die ehemalige britische Kolonie und Sonderverwaltungszone Hong Kong hat politische und juristische Freiheiten, die auf dem chinesischen Festland nicht gelten. Die Gegner des geplanten Gesetzes sehen diese Freiheiten nun in Gefahr. Hong Kongs Regierungschefin Carrie Lam hatte das Gesetz bisher verteidigt, es sei notwendig, um Schlupflöcher zu stopfen.