Pfefferspray gegen Demonstranten. Am Wochenende haben die Anti-Regierungs-Proteste in Hongkong nach einer Woche relativer Ruhe wieder an Fahrt aufgenommen. "Wir wollen unsere Unterstützung zeigen. Nach fünf Monaten des Protestes könnten manche denken, dass es nur um Gewalt geht. Wir müssen zeigen, dass wir diese Bewegung weiterhin unterstützen." "Für uns ist es sehr wichtig, Präsenz zu zeigen, zusammenzuhalten und sicherzustellen, dass wir alle auf der gleichen Seite stehen." Die Menschen haben die Polizei aufgefordert, kein Tränengas mehr gegen Demonstranten einzusetzen. Im Laufe des Tages sind mehrere von den Behörden genehmigte Demonstrationszüge geplant. Am Samstag hatten Schüler und Rentner gemeinsam gegen Polizeigewalt und widerrechtliche Festnahmen demonstriert. Tausende Menschen gehen seit Mitte des Jahres immer wieder auf die Straßen, weil sie einen wachsenden Einfluss Chinas befürchten und ihre Rechte in Gefahr sehen. Die ehemalige britische Kronkolonie hat seit 1997 den Status einer Sonderverwaltungszone. Dadurch haben die Bürger mehr Rechte als Festland-Chinesen. Die Proteste waren zuletzt immer häufiger in Gewalt umgeschlagen.