In Hongkong haben Tausende Menschen gegen Chinas umstrittene Pläne für ein Sicherheitsgesetz demonstriert. Sie versammelten sich am Sonntag trotz der Corona-Beschränkungen im Einkaufsviertel Causeway Bay. Die Polizei setzte Tränengas und Pfefferspray ein, um den Protest aufzulösen. Die Demonstranten befürchten, dass die Gesetzespläne das Ende des Prinzips "Ein Land - zwei Systeme" einleiten könnten, nach dem die ehemalige britische Kronkolonie seit der Rückgabe an China 1997 mit mehr Freiheiten autonom regiert wird. "Unsere Rechte werden beschnitten", meint dieser Student vor Beginn der Proteste am Sonntag. "In Hongkong soll das Volk regieren. Aber dieses neue Gesetz könnte das ändern." Die USA haben die chinesischen Pläne scharf kritisiert. Am Donnerstag hatte der chinesische Regierungschef Li Keqiang neue Gesetze und "Durchsetzungs-Mechanismen" zur Wahrung der nationalen Sicherheit in Hongkong angekündigt.