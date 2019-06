Auf ihr hatten die Hoffnungen der Demonstranten geruht: Carrie Lam. Nach anhaltenden Massenprotesten hat die Regierungschefin von Hongkong das umstrittene Auslieferungsgesetz gestoppt. Das Gesetz, das eine Auslieferung an China möglich mache, werde verschoben, so Lam am Samstag. "Die ursprüngliche Dringlichkeit, das Gesetz noch in diesem Jahr umzusetzen, ist nicht mehr gegeben. Nach wiederholten internen Rücksprachen innerhalb der letzten zwei Tage kündige ich an, dass die Regierung entschieden hat, die Gesetzesänderung auszusetzen. Wir werden in einen Austausch treten und zwar mit allen Bereichen der Gesellschaft, mehr erklären und uns die verschiedenen Standpunkte anhören." Zuvor hatten sich mehrere Politiker in der chinesischen Sonderverwaltungszone sowie ein Berater Lams für eine Vertagung ausgesprochen. Bei Protesten war die Polizei zuletzt mit Schlagstöcken und Tränengas gegen die Demonstranten vorgegangen. Für Sonntag waren weitere Kundgebungen angekündigt worden. Der nun gestoppte Gesetzestext sieht vor, dass Beschuldigte aus Hongkong sowie aus dem Ausland auch an China ausgeliefert werden können. Menschenrechtler warnen vor der Umsetzung. Sie werfen China willkürliche Festnahmen, Folter und fehlenden Rechtsbeistand für Angeklagte vor. Vergangenen Sonntag hatten Hunderttausende Menschen gegen das Vorhaben demonstriert. Es waren die größten Proteste seit der Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie an China vor mehr als 20 Jahren. Auch im Laufe der Woche gingen Tausende Kritiker auf die Straßen der Finanzmetropole.