Trotz der Coronavirus-Pandemie füllten sich am Samstag die Straßen von Hongkong mit Halloween-Feiernden. Die Bars im Lan-Kwai-Fong-Viertel waren mit lauter Verkleideten gefüllt. Die Stadtregierung hatte am Freitag die Social-Distancing-Regeln gelockert. Demnach dürfen in der chinesischen Millionenmetropole Bars und Clubs bis 2 Uhr morgens geöffnet haben. Betreiber dürfen ihre Räumlichkeiten aber nur zu 75 Prozent mit Menschen auslasten, hieß es in der Erklärung. Die Polizei beobachtete das Geschehen in der Halloweennacht und hielt die Feiernden dazu an, sich nicht in großen Gruppen zu versammeln, was nicht immer zu verhindern war. In Hongkong seien in den vergangenen Wochen laut offiziellen Angaben nur noch einstellige Fallzahlen registriert worden.

Mehr