STORY: Die Welt willkommen heißen - mit glanzvollen Bildern wirbt die Hongkonger Tourismusbehörde um Gäste. Touristen, Geschäftsreisende, Investoren, wer während der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren die asiatische Finanzmetropole besuchen wollte, hatte das Nachsehen. Nach Aufhebung der Covid-Einreiseregeln sollen internationale Reisende nun wieder zurückgelockt werden - unter anderem mit Freiflügen. "Wir haben 500.000 kostenlose Tickets vorbereitet, um Touristen aus allen Teilen der Welt in Hongkong zu begrüßen", sagte der Regierungschef der chinesischen Sonderverwaltungszone, John Lee, bei der Vorstellung der Kampagne am Donnerstag. "Dies, meine Damen und Herren, ist wahrscheinlich der größte Empfang, den die Welt je erlebt hat. Ab dem kommenden Montag ist der grenzüberschreitende Reiseverkehr auch zwischen dem chinesischen Festland, Hongkong und Macau wieder in vollem Umfang möglich. China hatte seine Grenzen eigentlich bereits am 8. Januar geöffnet. Für Reisende zwischen dem Festland und Hongkong galt aber weiter ein Quotensystem, sowie eine Corona-Testpflicht. Auch mehrere Zollstellen blieben geschlossen. Nun kehre man auf das Niveau von vor der Pandemie zurück, teilten die Behörden mit.

