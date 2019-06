In Hongkong kommt es auch nach Aussetzung des umstrittenen Auslieferungsgesetzes erneut zu Protesten. Tausende gingen am Sonntag auf die Straßen, um den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam zu fordern. Zahlreiche Demonstranten waren ganz in Schwarz gekleidet, manche trugen Blumen. Die Organisatoren hofften auf mehr als eine Million Teilnehmer. Lam hatte am Samstag ein Gesetz auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt, das eine Auslieferung von Beschuldigten an China ermöglichen sollte. Dagegen hatte es massive Proteste gegeben. Menschenrechtler werfen China willkürliche Festnahmen, Folter und fehlenden Rechtsbeistand für Angeklagte vor. Als Sonderverwaltungszone genießt Hongkong einen hohen Grad an Autonomie und hat Freiheiten, die im chinesischen Kernland tabu sind. Die Demonstranten beklagten am Sonntag den Tod eines Mannes, der am Samstag von einem Hochhaus gefallen war. Zuvor hatte auch er gegen das Gesetz protestiert. Ein Teil der Demonstranten macht die Hongkonger Regierung für seinen Tod verantwortlich. Noch ist das Gesetz nicht gänzlich vom Tisch. Reiche Hongkonger beginnen deshalb offenbar, ihr Vermögen im Ausland in Sicherheit zu bringen. Ein schwerreicher Tycoon transferiere derzeit mehr als 100 Millionen Dollar von seinem lokalen Konto bei der Citibank auf das der Filiale in Singapur, so ein in die Transaktion eingebundener Berater am Freitag.