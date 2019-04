In Hongkong haben Zehntausende Menschen gegen Gesetzesreformen demonstriert, die zukünftig Auslieferungen an Festland-China zulassen sollen. Die Veranstalter sprachen von 130.000 Teilnehmern, die Polizei zählte am Sonntag 22.000 Menschen auf den Straßen - so viele wie seit Jahren nicht. Bereits Ende März hatten Tausende gegen die Reformpläne protestiert. Die Hongkonger Regierung will der Stadtverwaltung das Recht einräumen, Flüchtlinge zurückzuschicken. Die Demonstranten fürchten eine Einschränkung ihrer persönlichen Freiheiten. Ein 23-jähriger Bankangestellter: "Sobald das Gesetz durch ist, ist es egal, ob du Staatsbürger oder Ausländer bist. Die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr hoch, dass du einfach aufs Festland gebracht wirst." Die Teilnehmer führten Regenschirme mit sich - als Symbol des Widerstands und als Zeichen der Solidarität mit den Anführern der Demokratiebewegung von 2014, die am vergangenen Mittwoch mit Haftstrafen von bis zu 16 Monaten verurteilt worden waren. Sie sollen die öffentliche Ordnung in der chinesischen Sonderverwaltungszone gestört zu haben. Die Opposition wirft Peking vor, sich zunehmend in Hongkongs Angelegenheiten einzumischen und damit die Autonomievereinbarungen zu verletzen. Die ehemalige britische Kolonie Hongkong steht seit 1997 unter chinesischer Herrschaft, genießt aber einen hohen Grad an Autonomie und Freiheiten, die im chinesischen Kernland verboten sind.