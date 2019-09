Proteste in Hongkong hatten am Sonntag zunächst friedlich begonnen. Demonstranten waren unweit der US-Amerikanischen Botschaft zusammengekommen, und apellierten mit Schildern an die amerikanische Regierung, die Stadt zu befreien. Gegen Abend wurden die Proteste allerdings zunehmend gewalttätig. Demonstranten verbarrikadierten und zerstörten eine U-Bahn-Station. Straßenfeuer wurden entfacht, Barrikaden errichtet und Fenster eingeworfen. Einige Protestierende buddelten Pflastersteine aus. Die Proteste in der Sonderverwaltungszone Hongkong finden bereits in der 14. Woche in Folge statt. Wie schon zuvor reagierte die Polizei mit Wasserwerfen, Gummigeschossen und Tränengas. Dieses Mal ereigneten sich die Szenen größtenteils in einem zentral gelgenene Einkaufsviertel der Stadt, in dem sich Banken, Juweliere und Shopping-Malls befinden. Seit Hongkongs Unabhängigkeit wird die zu China gehörende Stadt unter dem Grundsatz ein Land zwei Systeme reagiert. Die Proteste sind vor allem von der Sorge motiviert, dass China die Bürgerrechte in Hongkongs zu nehmend einschränken könnte.