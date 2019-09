In Hongkong ist es am Samstag zu vereinzelten Rangeleien zwischen rivalisierenden Demonstranten gekommen. Mit Schlagstöcken bewaffnete Polizisten griffen ein, um die Konfliktparteien zu trennen. Auf der einen Seite standen Regierungskritiker, auf der anderen China-freundliche Demonstranten, die für eine starke Hand der Zentralregierung in Peking sind. Zu den Konfrontationen kam es zu Beginn von verschiedenen Protestmärschen durch die Stadt. Neben Studentendemonstrationen waren Sitzblockaden von Regierungsgegnern in Einkaufszentren geplant. Am Sonntag wollen Demonstranten vor das britische Konsulat in der ehemaligen Kronkolonie ziehen. Seit 1997 ist Hongkong eine chinesische Sonderverwaltungszone, deren Einwohner größere persönliche Freiheiten genießen als die in der Volksrepublik. Viele Hongkonger fürchten einen stärkeren Einfluss der Führung in Peking. Seit Juni gehen sie deshalb auf die Straße. Teilweise schlugen die Proteste in Gewalt um.