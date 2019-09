Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat sich den seit Monaten anhaltenden Protesten gebeugt. Am Mittwoch nahm sie das umstrittene Auslieferungsgesetz offiziell zurück. Sie kündigte zudem einen Dialog mit Vertretern aus allen Teilen der Gesellschaft an, um einen Ausweg aus der politischen Krise in der chinesischen Sonderverwaltungszone zu finden. Man müsse sich mit der Unzufriedenheit der Menschen befassen. Oberste Priorität habe ein Ende der Gewalt. Lam erfüllt damit nach monatelangen Protesten eine zentrale Forderung der Demonstranten. Bislang hatte sie den Gesetzentwurf, der die Auslieferung Beschuldigter an China erlaubt, lediglich auf Eis gelegt. An dem Gesetzentwurf hatten sich die Proteste der Demokratiebewegung vor rund drei Monaten entzündet. Seit Mitte Juni weiteten sie sich stetig aus. Mittlerweile fordern die Demonstranten auch den Rücktritt Lams, der sie zu große Nähe zur Führung in Peking vorwerfen. Einige Passanten in Hong Kong zeigten sich am Mittwoch zunächst unbeeindruckt von Lams Ankündigung. "Die Leute in Hongkong werden das nicht annehmen. Erst gestern hat die Polizei einen ganzen Bus mit Leuten durchsucht, wieso mussten sie alle Leute durchsuchen? Jeden Tag ist die Polizei Bürgern gegenüber gewalttätig. Ein Junge wurde gestern von vier Beamten festgehalten, auf den Boden gedrückt, obwohl er gar nicht mehr richtig atmen konnte haben sie ihn nicht losgelassen und die Rettungskräfte nicht an ihn herangelassen. Das war einfach zu heftig." "Es wurde schon vor zwei Monaten gefordert, dass das Gesetz zurückgezogen werden sollte, aber sie wollte nicht direkt darauf eingehen. Jetzt sagt sie endlich etwas. Aber inzwischen gibt es ganz andere Probleme, die nicht hätten auftauchen sollen, der Machtmissbrauch durch die Polizei zum Beispiel. Das heißt, obwohl das Gesetz zurückgenommen wurde müssen noch viele Probleme gelöst werden, aber darauf ist sie nicht eingegangen, sie hat nur über das Gesetz geredet. Das hilft der Gesellschaft nicht." Zuletzt lag die offizielle Zahl derer, die im Zuge der Proteste verhaftet wurden bei fast 1200 Personen. Viele forderten eine unabhängige Untersuchungskommission zum Vorgehen der Polizei.