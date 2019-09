Es ist der zweite Tag eines Streikes, der laut Aufrufern die ganze Stadt umfassen soll: Tausende Demonstranten haben auch am Dienstag in Hongkong gegen die Regierung der Stadt und auch gegen die Führung Chinas in Peking protestiert, am Tamar Park direkt gegenüber von Regierungsgebäuden. Sophia sagt, sie sei 28 Jahre alt und Sozialarbeiterin: O-Ton: ''Ich denke, die Regierung möchte jetzt am liebsten, dass wir einfach aufgeben und die Bewegung verlassen. Aber gerade jetzt wollen wir ihnen sagen, dass wir Hongkonger nicht so leicht aufgeben. Wir werden zusammenhalten und der Regierung sagen, dass wir kämpfen werden und dass wir uns an jeder Bewegung beteiligen werden. Sogar am Generalstreik, auch wenn wir uns Sorgen um unseren Job machen sollten. Jedenfalls werden wir durchhalten und deutlich machen - wir geben nicht einfach so auf!" Im Zuge der anhaltenden Massenproteste in Hongkong gerät Regierungschefin Carrie Lam immer stärker unter Druck. Lam bestritt am Dienstag, ihren Rücktritt erwogen zu haben. Sie habe auch nicht die chinesische Regierung um Erlaubnis für einen Rücktritt gebeten, um die politische Krise zu beenden. O-Ton: "Ich habe niemals, niemals angeboten, meinen Rücktritt gegenüber der Zentralregierung zu erklären. Ich habe nicht einmal einen Gedanken verschwendet, das mit der Regierung der Volksrepublik China zu diskutieren. Die Entscheidung, nicht zurückzutreten, ist meine eigene Wahl." Damit reagierte die umstrittene Regierungschefin auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters über eine Tonaufnahme, laut der Lam vergangene Woche bei einem Treffen mit Geschäftsleuten gesagt hat, wenn sie die Wahl hätte, würde sie nach einer aufrichtigen Entschuldigung zurücktreten. Die Regierung Chinas ließ unterdessen verlauten, man unterstütze voll und ganz die Regierung von Hongkong. Diese solle alle rechtmäßigen Mittel nutzen, um gewaltsame Proteste zu beenden. Man stehe bereit, um zu reagieren, falls sich die Lage in der Stadt weiter verschlechtere, sagte eine Sprecherin am Dienstag in Peking: O-Ton: "Die Zentralregierung wird es niemals erlauben, dass das Chaos in Hongkong unendlich weitergeht. Wenn die Lage dort, in der Sonderverwaltungszone Hongkong, schlimmer oder gar unkontrollierbar wird für die dortige Regierung, wenn der Aufruhr die Souveränität und Sicherheit des Landes bedroht, dann wird die Zentralregierung nicht tatenlos zuschauen." An einem Gesetzentwurf der Regierung Hongkongs zur etwaigen Auslieferung von Bürgern nach China hatten sich vor einigen Monaten Massenproteste entzündet. Viele Demonstranten machen deutlich, sie befürchteten einen zunehmenden Einfluss Chinas in Hongkong.