Das Märchenschloss Neuschwanstein im bayerischen Füssen lockt normalerweise Touristenströme aus der ganzen Welt an. In Zeiten der Corona-Pandemie ist das natürlich anders. Kontaktbeschränkungen, geschlossene Hotels und Ferienwohnungen haben dafür gesorgt, dass die meisten Touristen zuhause geblieben sind. Doch langsam ändert sich das. Mit Beginn der Pfingstferien in Bayern können auch Hotels und Betreiber von Ferienwohnungen in dem südlichen Bundesland wieder Urlauber beherbergen. Im Europapark-Hotel in Füssen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Hotelmitarbeiter sind damit beschäftigt, Zimmer zu desinfizieren und Hinweisschilder aufzustellen. An der Rezeption gibt es die mittlerweile obligatorische Plexiglasscheibe und natürlich gilt im Hause eine Maskenpflicht. Fabian Geyer ist der Direktor des Hotels: "Plastikscheiben zwischen dem Gast bei der Rezeption, Abstände im Hotelrestaurant, Maskenpflicht natürlich auch im Haus und dann, dass wir bereits schauen wie wir es bereits vor der Krise gemacht haben, wo die ersten Anzeichen waren, dass wir mit unserem Partner überall jeden Tag desinfizieren." Laut Geyer lassen die Buchungen in seinem Hause derzeit noch zu Wünschen übrig. Das große Buchungsfieber sei noch nicht ausgebrochen. Auch Stefan Fredlmeier, Tourismusdirektor in Füssen, geht von einem Rückgang des Übernachtungszahlen in diesem Jahr aus. "Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir am Ende des Jahres Übernachtungszahlen wie im letzten Jahr haben, weil wir jetzt schon mal Ausfälle haben von irgendwo zwischen 250- bis 300.000 Übernachtungen für den Zeitraum Mitte März bis Ende Mai. Das wird man nicht aufholen können. Und wie stark die Einbußen dann insgesamt sein werden, ganz ehrlich, man muß es abwarten." Hoteldirektor Geyer kritisiert, dass die Politik nicht nur der Lufthansa oder der Autoindustrie helfen solle, sondern auch an die Gastronomie und die Hotelerie denken müsse. Hier hofft er nun auf Taten. "Ein schöner und guter Vorschlag ist natürlich an die Solidarität der Deutschen zu appellieren, dieses Jahr eher in Deutschland Urlaub zu machen und vielleicht kann man da Anreize schaffen durch einen Gutschein oder durch ein Bonusprogramm." Schloss Neuschwanstein ist so schön wie vor der Corona-Pandemie. Restaurantbetreiber und Hoteliers hoffen, dass nun auch wieder die Touristen kommen.