Die Corona-Krise nagt immer mehr an der Substanz. Die am stärksten von der Pandemie betroffenen Branchen fordern vor den nächsten Beratungen von Bund und Ländern - trotz steigender Infektionszahlen - eine Öffnungsperspektive, sowie mehr Hilfen für zwangsweise geschlossene Betriebe. Der Vorsitzende des Hotelverbands IHA, Otto Lindner, am Donnerstag in Berlin: "Wir fordern Mut ein. Sehen Sie, Boris Palmer in Tübingen, dieses Trial and Error. Wir sollten Dinge ausprobieren und noch einmal dann aus Fehlern lernen. Aber wir verharren in der ersten Reaktion der absoluten Isolation und entwickeln uns nicht weiter. Das ist unsere Forderung, dass wir mit den Konzepten, die wir entwickelt haben, dynamisch in einen Dialog eintreten, vonseiten der Politik. Und dass man in diesem Dialog nach Öffnungsszenarien sucht. Ich glaube, das Maß des Erträglichen ist erreicht." Bund und Länder beraten am Montag erneut über den weiteren Corona-Kurs und den für manche Branchen seit Anfang November geltenden Lockdown. Weitere Öffnungen gelten angesichts zuletzt deutlich gestiegener Infektionszahlen nicht als wahrscheinlich. Mindestens eine Perspektive müsse es aber geben und dafür konkrete Kriterien definiert werden, sagte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Guido Zöllick. "Nach einem Jahr, jetzt mittlerweile, Pandemie mit weitreichenden Einschränkungen und insgesamt, in diesem Zeitraum, sieben Monaten Lockdown sind die Lage und die Stimmung bei uns im Gastgewerbe katastrophal. 2020 brach der Umsatz um dramatische fast 40 Prozent ein. Jeder Monat Schließung bedeutet für unsere Betriebe durchschnittlich 75 Prozent Umsatzverlust. Die Konten sind leer, die Rücklagen aufgebraucht. Die Angst vor dem Endgültigen Aus nimmt dramatisch zu. 72,2 Prozent unserer Unternehmer bangen um ihre Existenz. Und sogar jeder Vierte hat ausdrücklich betont, dass er eine Betriebsaufgabe in Erwägung zieht." Nach Meinung der Verbände, seien Öffnungen möglich. Mehr Tests könnten Hotels und Gastronomen helfen, sowie die Hilfe von Apps, die die Nachverfolgung von Infektionsketten einfacher machten. Die Unternehmen seien bereit, ihre Mitarbeiter regelmäßig zu testen. Aber vor allem stehe die Regierung in der Pflicht, eine funktionierende Teststrategie zu entwickeln.

