Land unter in Houston im US-Bundesstaat Texas. Im Zuge von Tropensturm Imelda hatte es hier heftige Regenfälle gegeben, die Straßen und Plätze in eine Wasserlandschaft verwandelt hatten. Häuser wurden überflutet, einige Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Nach lokalen Medienberichten musste auch ein Krankenhaus geräumt werden. Der Bürgermeister von Houston, Sylvester Turner, forderte die Einwohner der Stadt auf, vorsichtig zu sein: "Wir wollen die Menschen in den nächsten Stunden bitten, ihr Auto nicht zu benutzen. Wenn sie nicht fahren müssen, bitte fahren sie nicht. Letzte Nacht gab es in sehr kurzer Zeit, sehr viel Wasser. Bis zu 15 Zentimeter Regen pro Stunde. Und uns wurde gesagt, dass wir in den nächsten Stunden weitere Regenfälle erwarten müssen." Warnungen gab es auch vom Nationalen Wetterdienst. In der Region um Houston herum und im nahen Louisiana müssten sich Millionen Menschen auf Aufgrund der Überschwemmungen kam es auch zu Stromausfällen, am George Bush Intercontinental Airport ging gar nichts mehr. Lokalen Medienberichten zufolge soll es auch mehrere Todesopfer gegeben haben.