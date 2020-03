Frühling in China bedeutet Kirschblüte und viele Touristen. Doch nicht in diesem Jahr. Nur wenige Besucher sind bei dieser Touristenattraktion in Jingzhou zu sehen. Normalerweise verkauft Li Yu hier massig Maiskolben an Touristen aus der ganzen Welt. Heute waren es nur sechs, die ihr einen Tagesumsatz von 12 Yen erbrachten, was in etwa 10 Eurocent sind. Normalerweise verdient sie zehn Mal so viel am Tag. „Ich denke, das ist ok, weil nicht viele Menschen hier sind seit dem Ausbruch des Virus. Das ist viel Geld für eine Kleinunternehmerin.“ Die 55-Jährige steht zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder hier. Jingzhou liegt in der am Anfang besonders stark vom Virus betroffenen Provinz Hubei. Hier war alles dicht. Niemand durfte auf die Straßen. Weil die Infektionszahlen wieder etwas zurückgehen, hat die Provinz am Samstag ihre Maßnahmen wieder gelockert. Die Menschen dürfen wieder raus. Was nicht bedeutet, dass jetzt alles wieder so ist wie vorher. „Sehen sie, wie wenig Leute hier sind. Die von außerhalb werden nicht zum Urlaub nach Hubei kommen. Momentan ist es die am stärksten betroffene Gegend in China, und niemand wagt es, zu kommen. Wenn sie hören, du bist aus Hubei, rücken sie von dir ab und haben Angst.“ Zhou Yanjun betreibt eigentlich ein Restaurant, was gleich um die Ecke ist. Sie kann es aber nicht öffnen, weil sie nicht in der Lage ist, die Miete zu bezahlen. Zu groß waren die Einbußen der vergangenen Monate. „Das ganze Essen haben wir so lange zu Hause behalten. Jetzt müssen wir es essen, sonst wird es schlecht.“ Die 42-Jährige benutzt die Küche jetzt nur noch, um für ihre Familie zu kochen. Die Regierung von Hubei hat bereits angekündigt, kleine Unternehmen, wie das von Yanjun, von der Mehrwertsteuer befreien zu wollen. Für sie ist das nur ein kleiner Trost. Ihr Restaurant wird sie in naher Zukunft erst mal nicht betreiben können.