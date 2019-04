Die Freude von Tierschützern war am Montag gewaltig als sie in Hat Yai an Thailands Küste bei Songkhla, einer Region im Süden des Landes, diesen Vierbeiner in Empfang nehmen konnten. Die Vorgeschichte grenzt an ein Wunder: Denn Mitarbeiter einer Ölbohrinsel, die etwa 220 Kilometer vor der Küste am Werk waren, hatten den Hund wenige Tage zuvor aus dem Golf von Thailand gezogen. Ob er nun Hunderte Kilometer geschwommen ist, oder vielleicht auch von einem Boot fiel, ist unklar. Aber nun soll der Hund erstmal medizinisch gut untersucht werden und dann hoffentlich ein neues zu Hause finden.