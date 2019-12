"Not my Prime Minister", zu deutsch also: Das ist nicht mein Premierminister. Am Tag nach der Parlamentswahl und am Tag, an dem die absolute Mehrheit von Premier Boris Johnson feststand, haben sich Hunderte Anti-Boris-Johnson-Demonstranten in Großbritanniens Hauptstadt London versammelt. Vereinzelt kam es zu Rangeleien mit der Polizei. Hier die Stimmen von einigen der Demonstranten am Freitagabend, die mit dem Ergebnis der Wahl absolut nicht zufrieden waren: "Ich bin angewidert, dass die Tories es wieder geschafft haben. Ich bin absolut ungläubig und fühle mich enttäuscht und verzweifelt. Ich kann nicht glauben, dass wir weitere fünf Jahre Sparpolitik haben werden. Die Spaltung zwischen Reich und Arm wird größer werden. Ich finde es ekelhaft. Das muss aufhören. Also protestiere ich, obwohl ich noch nie bei einem Protest war." "Wir müssen weitermachen und weiter für eine bessere Zukunft kämpfen, für Menschen, die durch die Sparpolitik ums Leben gekommen sind. Tausende von Menschen. Und wir müssen weiter für unseren Planeten kämpfen, der vollständig zerstört wird. Und niemand an der Macht erkennt es oder tut etwas dagegen." Die konservative Partei des Premierministers Boris Johnson kam bei der Wahl am Donnerstag auf 365 Mandate im 650 Sitze umfassenden Londoner Unterhaus - Das ist der höchste Sieg der Tories seit der triumphalen Wiederwahl von Margaret Thatcher 1987. Und damit ist auch der Weg frei für einen raschen Ausstieg der EU.