Es ist eine kleine Sensation: Geologen haben in Polen Hunderte sehr gut erhaltene Dinosaurier-Fußabdrücke entdeckt. Teilweise kann man in den Versteinerungen sogar noch die Hautstruktur der Tiere erkennen. Die versteinerten Spuren und Knochen wurden in einem Tontagebau etwa 130 km südlich von Warschau gefunden. Sie geben einen Einblick in ein komplexes Ökosystem vor rund 200 Millionen Jahren, sagte der Geologe Grzegorz Pienkowski: "Es sind natürliche Abdrücke, denn die Dinosaurier liefen auf einer trockenen Oberfläche. Darüber hat sich Sand abgelagert. Der wurde mit der Zeit zu einer dicken Schicht, weshalb wir die Fußabdrücke ausgewölbt sehen." Die größten Fußabdrücke in der Tongrube sind 40 cm lang. Insgesamt haben die Wissenschaftler mehrere hundert Dinosaurierspuren gefunden, die sie mindestens sieben Arten zuordnen konnten. Daneben wurden auch Knochenfragmente von Tieren und Fischen entdeckt. Die Geologen gehen davon aus, dass sie noch mehr Spuren finden werden.

