Mehr als 400 Passagiere des vor Yokohama liegenden Kreuzfahrtschiffs "Diamond Princess" bereiten sich darauf vor, das Schiff zu verlassen. 3700 Menschen an Bord des Schiffes waren seit dem 3. Februar unter Quarantäne, bei 600 von ihnen wurde das Virus nachgewiesen. Zwei von ihnen, Japaner in ihren Achtzigern, starben am Donnerstag. Die Behörden in Australien teilten am Freitag mit, dass zwei ehemalige Passagiere der „Diamond Princess" inzwischen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit sind in Australien bisher 17 Coronafälle bekannt. Unterdessen hat Südkorea die Schutzmaßnahmen erhöht. In der Hauptstadt Seoul wurden die U-Bahn-Stationen desinfiziert, nach dem bei einem Fahrgast das Coronavirus nachgewiesen wurde. Zudem war die den letzten Tagen die Zahl der Neuansteckungen deutlich angestiegen. In China hat sich diese Zahl am Donnerstag gegenüber dem Vortag mehr als verdoppelt. Die Nationale Gesundheitskommssion berichtete von 889 neuen Krankheitsfällen. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 2236.