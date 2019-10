Nach heftigen Protesten gegen ansteigende Spritpreise in Ecuador, hat die Polizei in der Nacht zu Samstag mehrere Hundert Menschen festgenommen. In der Hauptstadt Quito barrikadierten die Demonstrierenden Straßen, warfen mit Steinen und legten Feuer. Die Proteste dauern seit Tagen an. Bereits am Donnerstag verhängte Präsident Lenin Moreno den Ausnahmezustand. Durch den Wegfall der seit mehr als 40 Jahre gültigen Subventionen stieg der Preis für eine Gallone Diesel von einem auf 2,30 Dollar, für Benzin von 1,80 auf 2,40. Morenos Regierung hatte im Februar einen Kredit über 4,2 Milliarden Dollar vom Internationalen Währungsfonds erhalten. Sie musste im Gegenzug aber Reformen anstoßen. Zu den Protesten hatten Verkehrsverbände aufgerufen. An den Demonstrationen nehmen sowohl die indigenen Völker des Landes als auch in den Städten hauptsächlich Studenten und andere Gewerkschaften teil. Die Anführer der Kundgebungen kündigten für den 19. Oktober einen nationalen Streiktag an. Morenos Rückhalt im Volk schrumpft. Dennoch scheint er sicher im Amt zu sein, da er sowohl von der Geschäftselite als auch vom Militär unterstützt wird.