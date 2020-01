An der Grenze zwischen Guatemala und Mexiko sind am Samstag weitere Flüchtlinge aus mittelamerikanischen Ländern angekommen. Sie wollen Mexiko durchqueren, in der Hoffnung, dann in den USA anzukommen. Remy Solorzano ist ein Flüchtling aus Honduras: "Wenn die mexikanische Migrationsbehörde die Grenze öffnen würde, dann könnte das honduranische Volk seinen Traum erfüllen, weil es in unserem Land sehr schwierig ist, durchzukommen. Und dies ist das einzige, was wir tun können, um zu überleben. Ich weiß, es ist riskant, aber es ist riskanter, in Honduras zu bleiben. Wir hoffen, dass sich die Grenze öffnet und dass sie etwas Gnade mit uns haben.'' Einige Migranten versuchten, durch den Dschungel die Grenze zu überqueren und wurden dabei festgenommen. Bei den Personen an der Grenze zwischen Guatemala und Mexiko handelt es sich um eine erste kleinere Gruppe. Die größere Anzahl von Flüchtlingen, die sich auf den Weg in den Norden gemacht hat, besteht aus Tausenden Personen und wird vermutlich erst in einigen Tagen an der mexikanischen Grenze ankommen.