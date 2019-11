So hoch stand das Wasser seit Jahrzehnten nicht mehr: In Venedig gehen die Schäden durch die Überschwemmungen in den letzten Tagen in die Hunderte Millionen Euro. Das sagte Bürgermeister Luigi Brugnaro am Mittwoch. Er machte den Klimawandel mitverantwortlich für die Rekordwasserstände. Der Markusdom ist vollgelaufen, ebenso wie viel Geschäfte in der Altstadt. "Das Wasser hat alles zerstört. Ich hatte Ware im Schaufenster, einige Sachen im Safe. Aber auch der Safe war voll mit Wasser." Mehr als 80 Prozent der Lagunenstadt standen zum Höhepunkt der Fluten unter Wasser. Der Pegel stieg auf 1,87 Meter - so hoch wie seit 1966 nicht mehr. Eigentlich sollte eine Mauer Venedig seit Jahren vor solchen Katastrophen schützen. Das Projekt mit dem Namen „Moses" wurde bereits 1984 konzipiert und sollte 2011 in Betrieb gehen. Doch der Bau verzögert sich weiter - jetzt soll die Mauer 2021 fertig sein.