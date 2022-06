STORY: Die Zahl der Menschen, die bei einem Erdbeben am späten Dienstagabend Ortszeit in Afghanistan ums Leben gekommen sind, steigt rasant. Erste Meldungen sprachen noch von 250 Toten. Nun ist bereits, offiziellen Angaben zufolge, von mindestens 950 die Rede. Laut den Behörden handelt es sich um das schlimmste Erdbeben seit Jahrzehnten. Das Beben mit einer Stärke von 6,1 hatte sich in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion ereignet. Das Ausmaß der Zerstörung in den afghanischen Provinzen Paktika und Chost ist größer als zunächst bekannt. Die Rettungsarbeiten sind schwierig, weil es sich um eine abgelegene Bergregion handelt. Allerdings sind mehrere Hubschrauber im Einsatz, die der örtlichen Bevölkerung helfen sollen. Die Taliban, die seit August 2021 wieder in Afghanistan herrschen, riefen eine Notsitzung des Kabinetts zusammen. Das Beben war auch in Pakistan zu spüren - selbst in der Hauptstadt Islamabad hatte es Erschütterungen gegeben. Allerdings liegen noch keine Angaben über Schäden oder Verletzte in dem Land vor.

