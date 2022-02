Pro-ukrainische Demonstranten am Dienstag vor der russischen Botschaft in Berlin. Sie fordern ein Einlenken des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der am Montagabend die Unabhängigkeit der pro-russischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt hat und angekündigt hat, dass nun auch russische sogenannte Friedenstruppen zu geschickt werden würden - allerdings ohne genauere Details zu nennen. Die Demonstranten in Berlin zeigen sich geschockt: "Mir geht es in erster Linie um Frieden. Niemand will was anderes. Die Ukrainer wollen nichts anderes, als in Ruhe gelassen werden. Die haben niemals irgendwie die Absicht gehabt, irgendjemandem irgendetwas wegzunehmen, irgendjemanden zu beeinflussen, irgendjemanden zu unterdrücken. Sie wollen einfach nur unabhängig sein. Sie wollen in Ruhe gelassen werden." "Ja, das eskaliert sich weiter. Wir sind alle sehr aufgeregt. Und, wie gesagt, Ukraine ist nur ein Land weiter von Deutschland. Erst kommt Deutschland und danach Polen und danach schon die Ukraine. Und ich denke schon, viele Länder sind wegen der Aktion von gestern sehr aufgeregt und nervös." Am Dienstag hatte nach Putins Rede auch der russische Föderationsrat einem Militäreinsatz in der Ostukraine zugestimmt. Die Parlamentskammer folgte damit einem Antrag des russischen Präsidenten Putin. Über die Anzahl der Soldaten, den Zeitplan und die Aufgabenstellung für die Truppen werde noch entscheiden, hieß es. Als Reaktion auf die Anerkennung der Separatistengebiete in der Ukraine hat der Westen Sanktionen gegen Russland beschlossen. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte am Dienstag in Berlin an, die Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auf Eis zu legen. Die G7-Staaten verständigten sich nach britischen Angaben auf ein Paket von Strafmaßnahmen. Auch die EU-Staaten einigten sich auf Sanktionen, die sich vor allem gegen russische Banken richten.

