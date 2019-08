In Hongkong haben sich am Freitag Hunderte Demonstranten in der Ankunftshalle des Flughafens versammelt. Den Reisenden überreichten sie Flugblätter mit ihrer Kritik an der Regierung. In einem Dutzend Sprachen versuchten sie die Reisenden auf den seit Wochen anhaltenden Konflikt aufmerksam zu machen. "Liebe Reisende, bitte verzeihen Sie uns das 'unerwartete' Hongkong", hieß es dort zum Beispiel auf Englisch. "Sie sind in einer zerbrochenen, zerrissenen Stadt gelandet, nicht in der, die Sie bisher kennen. Doch für dieses Hongkong kämpfen wir." Die anhaltenden Proteste, bei denen es zunehmend zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei kommt, werden auch immer mehr zu einem Problem des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Einen Höhepunkt erreichten die Proteste am Montag mit einem Generalstreik. Dabei kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei, die Tränengas und Schlagstöcke einsetzte. Ein ehemaliger Polizeichef, der schon im Jahr 2014 die Einsätze gegen pro-demokratische Kundgebungen geleitet hatte, soll aus dem Ruhestand geholt werden und dabei helfen, die Einsätze gegen Protestierer zu koordinieren. Am Hongkonger Flughafen war zunächst kein größeres Polizeiaufgebot zu sehen. Am Wochenende will der Flughafen nur noch Passagiere mit Reisedokumenten in das Gebäude lassen.