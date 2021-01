Des einen Terroristen ist des anderen Freiheitskämpfer. Auf wenige Personen dürfte dieser Spruch so genau passen, wie auf den iranischen Generalmajor Qasem Soleimani. Er wurde von der US-Regierung beschuldigt Angriffe auf US-Streitkräfte in der Region geleitet zu haben. Zusammen mit dem irakischen Milizenführer Abu Mahdi al-Muhandis wurde er durch einen Drohnenangriff der Amerikaner getötet. Soleimani hatte in Kreisen des Militärs und der Regierung eine wichtige Stellung, seine Aufgabe war es, den Einfluss des Iran in der Region auszubauen und sich gegen den Feind, die USA, zu behaupten. Um den einjährigen Todestag der beiden Generäle zu ehren versammelten sich am Sonntag mehrere Tausend Menschen in Bagdad. Soleimanis Nachfolger, Esmail Ghaani, sagte am Freitag, der Iran sei immer noch bereit, zu reagieren, der Unfug der Amerikaner werde die Iranischen Truppen nicht davon abhalten, ihren Weg des Widerstands fortzusetzen, so Ghaani.

