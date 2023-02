STORY: In Frankreich haben am Samstag erneut Hunderttausende Menschen gegen die geplante Rentenreform demonstriert, bei der unter anderem das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre angehoben werden soll. Nach Angaben der größten Gewerkschaft CFDT waren landesweit etwa 250 Protestmärsche geplant. In einer gemeinsamen Erklärung forderten die größten Arbeitnehmervertretungen das Aus für das von der Regierung geplante Vorhaben, ansonsten drohten sie damit, das Land lahm zu legen. Ein weiterer Streiktag ist bereits für den 16. Februar angesetzt. Und ab dem 7. März soll es einen erneuten Generalstreik geben. Präsident Emmanuel Macron will das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre heraufsetzen. Er bezeichnet die Reform als unerlässlich, um das Rentensystem aufrechtzuerhalten. Ursprünglich wollte er das Renteneintrittsalter sogar auf 65 Jahre erhöhen, kam Kritikern aber entgegen.

