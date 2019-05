An Indiens Ostküste rechnet man spätestens am Freitag mit dem Zyklon Fani. Die Behörden wollen bis dahin 800 000 Menschen in Sicherheit bringen, mit Bussen, Zügen und Booten sollen sie aus niedrig gelegenen Gebieten abtransportiert werden, da diese besonders gefährdet sind, überschwemmt zu werden. In Skrikakulam, im Bundesstaat Andhra Pradesh sagte dieser Beamte: "Wir versuchen zu erst schwangere und stillende Frauen zu evakuieren, alte Menschen und Menschen aus strohgedeckten Häusern, weil die am einfachsten in Gefahr geraten. Wir versuchen so viele Todesfälle wie möglich zu vermeiden, wir, also wir von den Behörden versuchen Milch und alles mögliche andere in die Schutzzentren zu bringen." Meteorologen rechnen damit, dass Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde erreicht werden könnten. Am Strand der Stadt Puri warnten Beamte die Menschen davor sich ins Wasser zu begeben. Viele Touristen, die in diese Gegend gekommen sind wurden ebenfalls gebeten wieder abzureisen. "Die Hotelbesitzer haben uns gebeten wieder abzureisen, wegen dem Sturm", sagt dieser Mann, der eigentlich für mehrere Tage angereist war. Auch im Bundesstaat Odisha laufen bereits seit Tagen Vorbereitungen. Das Fischen wurde für mehrere Tage verboten, Teams vom Katastrophenschutz trugen Ausrüstung zusammen und bereiteten Einsatzlastwagen vor. Heftige Stürme sind am Golf von Bengalen in dieser Jahreszeit nicht unüblich, die Stärke und Route des Zyklons Fani sind allerdings außergewöhnlich.