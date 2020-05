Der Tod saß symbolisch neben dem Sitz des Busfahrers. In Berlin fuhren am Mittwoch Hunderte Reisebusse durch das Regierungsviertel. Mit einer großangelegten bundesweiten Aktion wollten die Veranstalter und Beteiligten von Busreisen auf ihre Nöte aufmerksam machen. In ganz Deutschland wurden deswegen Buskorsos veranstaltet. In Berlin wurde der übrige Verkehr zeitweise weitgehend lahm gelegt. Aufgrund der Coronapandemie hatten die Länder Busreisen im Inland im März bis auf weiteres untersagt. Für Auslandsreisen gilt darüber hinaus noch bis einschließlich 14. Juni eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts. Der Präsident des Internationalen Bustouristik-Verbandes RDA, Benedikt Esser, warnte vor einer Pleitewelle in der Busbranche: "Die Busse stehen in den Höfen. Wir haben einen staatlich verordneten Betriebsstillstand. Und das führt bei uns dazu, dass uns die Kosten, die Fixkosten für die Fahrzeuge, für die Finanzierung, für die Betriebshöfe, für Lizenzkosten, für Wartung, für Gewerbemieten. All diese Kosten laufen weiter, und wir haben null Umsätze, und deshalb demonstrieren wir, damit der Staat uns Überbrückungshilfe gibt." Unterstützt wurden die Busunternehmen von Mitarbeitern aus Reisebüros und anderen Betrieben aus der Touristikbranche. Sie hoffen auf bundesweit einheitliche Lockerungen der Reisebeschränkungen. Bislang wurden diese von den Ländern unterschiedlich gestaltet. Unterdessen hat die Bundesregierung noch keine Entscheidung über die Aufhebung des touristischen Reiseverbots gefällt. Es seien noch eine ganze Reihe schwieriger Fragen zu klären, hieß es. Auch arbeite man an einer Koordination mit Brüssel.