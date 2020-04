Mit einem wahren Hupkonzert feierten die Besucher am Freitag Abend die Kölner Rockgruppe Brings. Die spielten ihr erstes Autokino Konzert. Denn in Zeiten von Corona und durch die Absage aller Großveranstaltungen musste sich die Band etwas einfallen lassen um trotzdem vor Publikum spielen zu können. Ihre Fans konnten die Musik über die Autoradios hören. Sie schunkelten, schwenkten mit ihren Händen und Hüten und die Textsicheren konnten natürlich auch mitsingen. Die Stadt Köln hatte aus Sicherheitsgründen nur 250 Autos mit maximal zwei Erwachsenen und einem Kind zugelassen. Die Besucher waren trotzdem gut vorbereitet und sehr gespannt. O-TON ROBERT BREUER, BESUCHER "Es ist nicht so wie sonst wo man draussen steht und feiert. Lassen wir uns mal überraschen was daraus wird." O-TON PETER WEINBERGER BESUCHER UND MARION SLAVIK BESUCHERIN "Ich weiß gar nicht ob wir unser Dach zumachen müssen. Mal gucken wie das wird. Wir werden Spaß haben. In jeden Fall. Etwas zu trinken haben wir jedenfalls dabei." Der Erlös des Konzertes wird den Mitarbeitern der Kölner Uniklinik gespendet. Für den Sänger Peter Brings sind die Pflegerinnen und Pfleger die wahren Helden in der Corona Krise. O-TON PETER BRINGS, SÄNGER, ERLÖS WIRD GESPENDET "Die setzen momentan ihr Leben für uns, für uns alle aufs Spiel. Und klatschen ist gut aber Kohle ist besser. Besser gesagt Kohle und klatschen die Kombi funktioniert glaube ich am besten.") So wurde an diesem Abend viel geklatscht, manchmal auch geküsst aber vor allem viel gehupt.