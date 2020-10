Über New Orleans war "Zeta" am Mittwoch noch als Hurrikan gezogen - inklusive Sturmschäden und Starkregen. In der Nacht zu Donnerstag hat sich der Wirbelsturm jedoch abgeschwächt und wird nun vom nationalen Hurrikan-Zentrum NHC als Tropensturm geführt. Das entspricht immer noch Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern. Für den US-Bundesstaat Louisiana war es bereits der dritte Wirbelsturm in diesem Jahr. Dort war "Zeta" am Mittwoch nach seinem Zug über den Golf von Mexiko auf Land getroffen.

