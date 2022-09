STORY: Hurrikan "Fiona" ist am Sonntag in Puerto Rico auf Land getroffen. Das US-Hurrikanzentrum in Miami meldete Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern. Der Strom auf der Karibikinsel fiel komplett aus. Nach Angaben des Stromversorgers könne die vollständige Wiederherstellung des Netzes mehrere Tage dauern. Das Hurrikanzentrum warnte für Puerto Rico und die Dominikanische Republik vor heftigen Regenfällen, katastrophalen Überschwemmungen und Schlammlawinen. Die Häfen von Puerto Rico wurden geschlossen und die Flüge vom Hauptflughafen gestrichen. Die Behörden haben mehr als 100 Notunterkünfte eröffnet und Strände und Kasinos geschlossen. Die Bewohner wurden dringend aufgefordert, Schutz zu suchen. US-Präsident Joe Biden hat den Notstand für Puerto Rico ausgerufen. Puerto Rico ist während der Hurrikan-Saison oft Stürmen ausgesetzt. Besonders der Hurrikan «Maria» hatte im Jahr 2017 verheerende Folgen. Damals starben rund 3000 Menschen..

