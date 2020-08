Der Wirbelsturm "Isaias" hat wieder an Kraft zugenommen. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde ist der Sturm auf die US-Ostküste getroffen. Das entspricht einem Hurrikan der Stufe eins, der niedrigsten Kategorie. Der Hurrikan habe in der Nacht North Carolina erreichte, teilte das Nationale Hurrikanzentrum mit. Nach Angaben des Hurrikanzentrums bewegt sich der Hurrikan mit etwa 35 Kilometern pro Stunde in Richtung Nordnordost. Die Bewohner der Bundesstaaten North und South Carolina wurden vor Sturmfluten in Küstennähe und heftigen Regenfällen gewarnt. Geschäfte und Restaurants an der Küste schlossen früher, die Behörden gaben Sandsäcke aus. Die Meteorologen gehen davon aus, dass der Hurrikan die US-Ostküste entlangziehen und später auch Washington, Philadelphia und New York erreichen wird. US-Präsident Donald Trump rief den Notstand für Florida sowie North und South Carolina aus und mahnte die Bevölkerung zur Vorsicht. Der Hurrikan war am Wochenende über Teile der Bahamas, der Dominikanischen Republik und Puerto Rico hinweggezogen. Dabei sollen mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen sein.

Mehr