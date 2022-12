STORY: Belastungen durch Corona, Stress in der Schule, in der Uni oder auf der Arbeit - im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie und bei jungen Erwachsenen ist die Nachfrage nach Therapiemöglichkeiten stark gestiegen. In einer speziellen Abendklinik des Alexius/Josef Krankenhauses in Neuss wird jungen Menschen seit einigen Monaten geholfen, psychische Probleme in den Griff zu bekommen. Das Besondere: Durch eine Mischung aus ambulanter und Online-Therapie können die Patienten weiter ihrem Alltag nachgehen. Einer von ihnen ist ein junger Erwachsener, der die Therapie seit einigen Wochen besucht. Er habe sich lange davor “gedrückt”, sich damit auseinanderzusetzen. Die Corona-Pandemie inklusive Lockdowns habe alles noch schlimmer gemacht. Die Therapie sei nun ein guter Anfang. “Ich finde es super, also, die meisten hier, ich glaube sogar alle in meiner Gruppe, hatten gar keinen Kontakt mit Psychotherapie davor. Und wir waren halt auch alle sehr aufgeregt, und wir kannten das alles nicht. Und hier wurde uns das halt wirklich sehr sanft und gut nahe gebracht.” THERAPEUT BENJAMIN WEISMÜLLER “Online haben wir verschiedene Konzepte. In der Zusammenfassung ist es, ja, eigentlich ziemlich viel Psychotherapie, kann man sagen. Es ist halt online- geleitete Psychotherapie. Das heißt, wir haben psycho-edukative Konzepte, Achtsamkeitsübungen, verschiedene Erklärungen noch mal, Tagebuchfunktionen, genau. Also es ist tatsächlich quasi wie Psychotherapie online.” ULRICH SPRICK, CHEFARZT AMBULANTES ZENTRUM ALEXIUS/JOSEF KRANKENHAUS NEUSS “Wir sehen, dass durch die Covid-Problematik im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie, aber auch insbesondere bei jungen Erwachsenen die Nachfrage stark gestiegen ist. Deshalb auch dieses besondere Angebot für diese Altersgruppe.” “Und das andere ist, dass wir natürlich auch damit Prävention betreiben, dass die Erkrankung nicht schlimmer wird. Wir möchten eben Patientinnen und Patienten noch bevor sie arbeitsunfähig sind hier in der Abendklinik ein Angebot machen. Und das sorgt natürlich dafür, dass man erst gar nicht kränker wird und dann eine teilstationäre Therapie in der Tagesklinik oder sogar eine vollstationäre Therapie in der Klinik benötigt.” Gerichtet an 18- bis 30-Jährige, dauert das hybride Programm zehn Wochen. Die Patienten besuchen in Präsenz Einzel- und Gruppentherapien, an bestimmten Tagen arbeiten sie online daheim.

