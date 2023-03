STORY: Kürzlich konnte über den Häusern von Lutterworth, einer kleinen Ortschaft rund 50 Kilometer östlich von Birmingham und etwa 140 Kilometer nördlich von London dieses beeindruckende Naturschauspiel am Himmel beobachtet werden. Bei den Vögeln handelt es sich um Stare. Der Star ist einer der häufigsten Vögel der Welt. Und ganzjährig fliegt er in riesigen Schwärmen. In der Regel zielen sie geschlossen ihren Schlafplatz an. Und die großen Schwärme mit mehreren Tausend Individuen bilden dann häufig eine dunkele Wolke, die sich am Himmel bewegt. Dabei handelt sich immer wieder um ein geradezu hypnotisierendes Schauspiel.

