STORY: HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON IAEA-GENERALDIREKTOR RAFAEL GROSSI: "Im Wesentlichen handelt es sich um eine Zusage, dass keine militärische Aktion auf die Anlage oder einen Radius, der ihren normalen Betrieb beeinträchtigen könnte, gerichtet ist oder sein wird. Das ist es, was wir erwarten. […] Ich habe Anzeichen dafür gesehen, dass sie an dieser Vereinbarung interessiert sind. […] Wir untersuchen die spezifischen technischen Punkte, die wir gerne sehen würden. Wie ich bereits angedeutet habe, gibt es Probleme im Zusammenhang mit dem Radius. Es gibt Fragen in Bezug darauf, wie unsere Experten hier arbeiten würden. Es gibt also ein paar Dinge, über die man sich einigen sollte. Und natürlich gebietet die diplomatische Vorsicht und Professionalität eine gewisse Umsicht. Aber was ich sehe, sind zwei Seiten, die sich mit uns auseinandersetzen, die Fragen stellen, viele Fragen."

Mehr