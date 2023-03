STORY: HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERETEXT. IAEA-GENERALDIREKTOR RAFAEL GROSSI: "Natürlich ist es mehr als eine Frage der Zufriedenheit, wenn ich hier bin, abgesehen davon, dass es immer schön ist, meinen Kollegen, meinen Freund hier zu sehen. Es ist eine Frage der Notwendigkeit. Wir müssen einen sehr tiefen, ernsthaften und systematischen Dialog mit dem Iran führen, und deshalb bin ich hier. Es ist schon zu lange her. Es gab im Laufe des Jahres eine Reihe von Problemen, und ich bin sehr froh, dass ich endlich zurückkehren konnte. Ich denke, es wird ein mehr als zufriedenstellender und wichtiger Besuch sein. Natürlich arbeiten wir weiter, wie Sie wissen. Es finden heute noch Treffen mit dem Vizepräsidenten und anderen Würdenträgern der Regierung statt. Wir werden also am Ende des Tages beurteilen können, ob wir zufrieden sind. Aber lassen Sie mich sagen, dass die Atmosphäre eine Atmosphäre der Arbeit, der Ehrlichkeit und der Zusammenarbeit ist. Und das ist für mich das Wichtigste: Unser Dialog wird heute fortgesetzt."

