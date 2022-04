STORY: Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, war am Dienstag persönlich zum havarierten Atomkraftwerk Tschernobyl in die Ukraine gereist. Zusammen mit Fachleuten wollte er sich vor Ort ein Bild der Anlage machen, nachdem diese wochenlang unter russischer Kontrolle gestanden hatte und zeitweise von der Stromversorgung abgeschnitten war. Unter anderem sollen Strahlungsmessungen vorgenommen und die Fernüberwachungssysteme repariert werden, die Daten an die IAEA-Zentrale in Wien senden. Nach seinem Besuch in Tschernobyl wurde Grossi in der nahegelegenen ukrainischen Hauptstadt Kiew von Präsident Wolodymyr Selenskyj empfangen. RAFAEL GROSSI, LEITER DER INTERNATIONALEN ATOMENERGIE AGENTUR (IAEA): „Heute haben wir uns darauf geeinigt, dass wir in Tschernobyl Arbeiten durchführen werden, diese gelten der Restaurierung sowie der Wiederherstellung der gesamten Kapazität dort, der gesamten Infrastruktur, die in den letzten Wochen beschädigt wurde. Und wir werden dasselbe tun in den anderen Atomkraftwerken." Der Super-GAU von Tschernobyl im April 1986 gilt als die größte zivile Atomkatastrophe. Infolgedessen wurden radioaktiv verstrahlte Landstriche rund um den Meiler gesperrt und Zehntausende Menschen zwangsumgesiedelt. Und nach Aussage der IAEA-Inspektoren ist die russische Besetzung von Tschernobyl nach der russischen Invasion der Ende Februar, Zitat, “sehr, sehr gefährlich" gewesen.

