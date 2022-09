STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton IAEA-Chef Rafael Grossi: "Wir sind auf dem Weg. Wir sind uns der aktuellen Situation bewusst. Es gab verstärkt militärische Aktivitäten, auch heute Morgen, noch vor ein paar Minuten. Der ukrainische regionale Militärkommandeur hat mich über die verbundenen Risiken unterrichtet. Aber unter Abwägung der Vor- und Nachteile und nachdem wir schon so weit gekommen sind, werden wir jetzt nicht aufgeben. Wir wissen, dass es einen Bereich gibt, eine sogenannte Grauzone, an der die letzte Linie der ukrainischen Verteidigung endet und die erste Linie der russischen Besatzungstruppen beginnt. Dort sind die Risiken erheblich." Dennoch sind ich und mein Team der Meinung, dass wir fortfahren können. Wir haben eine sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen. Wir werden unverzüglich mit einer Bewertung der Sicherheitslage im Kernkraftwerk Saporischschja beginnen. Wir werden uns mit den Mitarbeitern der Anlage beraten. Und ich werde die Möglichkeit einer kontinuierlichen Präsenz der IAEA in der Anlage in Erwägung ziehen. Dies halten wir für unerlässlich, um die Situation zu stabilisieren und regelmäßige, zuverlässige, unparteiische und neutrale Informationen über die Lage vor Ort zu erhalten. Wünschen Sie uns Glück, wir fahren jetzt los."

