Zur Stützung der Wirtschaft in der Coronakrise ist ein milliardenschweres Hilfspaket der Bundesregierung bereits auf dem Weg. Am Mittwoch im Bundestag wurde darüber abgestimmt. Bis es in Kraft tritt, müssen Unternehmen, Selbständige und Berufstätige noch aushalten. Wie schlimm die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft wirklich werden könnten, hat das Institut für Wirtschaftsordnung an der Universität München berechnet. Laut Ifo-Präsident Clemens Fuest könne es im Gesamtjahr beim Bruttoinlandsprodukt einen Einbruch zwischen fünf und 20 Prozent geben. „Man sieht wirklich, wie die Schockwellen jetzt die deutsche Wirtschaft treffen. Wir sehen im verarbeitenden Gewerbe, in der Industrie, dass vieles geschlossen wird, dass die Unternehmen sagen, es läuft sehr sehr schlecht. Und vor allem die Erwartungen für die nächsten Wochen und Monate sind sehr negativ. Das gilt auch für den Dienstleistungssektor und den Handel, es geht also in all diesen Bereichen herunter." Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts unter 9000 Managern fiel der endgültige Geschäftsklimaindex für März auf 86,1 Punkte von 96,0 Zählern im Februar. Nur wenige verzeichneten einen leichten Aufschwung. „Im Handel gibt es zwei Ausnahmen: Lebensmittelgeschäfte und Drogerien, das ist ja bekannt, da wird jetzt viel eingekauft. Im Bau läuft es noch etwas besser, aber auch die Baufirmen sagen, in den nächsten Monaten geht es deutlich runter." Die Viruskrise wird laut Ifo-Institut hierzulande Produktionsausfälle in Höhe von Hunderten von Milliarden Euro auslösen und den Arbeitsmarkt wie auch den Staatshaushalt erheblich belasten. Je nach Szenario dürften Kosten von 255 Milliarden Euro bis 729 Milliarden Euro auf Deutschland zukommen.