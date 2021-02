Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hat sich dank der gut laufenden Industrie überraschend deutlich aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Februar auf 92,4 Punkte von 90,3 Zählern im Januar, wie das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut am Montag zu seiner Umfrage unter 9000 Managern mitteilte. Dazu der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest am Montag in München: O-TON CLEMENS FUEST, PRÄSIDENT IFO INSTITUT "Ja, die deutsche Konjunktur ist erstaunlich robust. Das hat damit zu tun, dass es in der Industrie gut läuft. Die Exporte laufen gut, insbesondere die Exporte nach China, aber auch in die USA. Das hat Ausstrahlung auf den Dienstleistungssektor, zum Beispiel auf den Bereich Logistik, wo es auch gut läuft. Schlecht läuft es natürlich im Handel, insbesondere im Einzelhandel. Da sind ja im letzten Monat die Geschäftserwartung auch eingebrochen, und die haben sich jetzt auf niedrigem Niveau stabilisiert." Fuest hat jedoch auch Vorschläge, wie man den betroffenen Bereichen helfen könnte: O-TON CLEMENS FUEST, PRÄSIDENT IFO INSTITUTS "Sehr schlecht läuft es eben im Einzelhandel, in der Gastronomie, bei den Reiseunternehmen. Auch hier könnte man im Prinzip öffnen, wenn man überzeugende Teststrategien hätte. Durch Schnelltests kann man ja dafür sorgen, dass dort Ansteckungen zumindest stark reduziert sind oder gar nicht stattfinden. Aber eine solche Teststrategie fehlt in Deutschland. Das ist ein großes Versäumnis. Wir müssen mehr testen. Schneller Fälle nachverfolgen und isolieren, dann kriegen wir auch die Infektionszahlen herunter." Die deutsche Wirtschaft war 2020 wegen der Corona-Pandemie mit fünf Prozent so stark eingebrochen wie seit der Finanzkrise nicht mehr und schrumpfte zugleich erstmals seit elf Jahren. Ökonomen trauen der Konjunktur im laufenden Jahr wieder eine spürbare Besserung zu, die allerdings stark vom weiteren Pandemie-Verlauf abhängt und vom Erfolg der Impfungen.

