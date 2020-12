Die gut gefüllten Auftragsbücher der Industrie sorgen für eine bessere Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft. Der Ifo-Geschäftsklimaindex kletterte im Dezember trotz des Lockdowns nach zuvor zwei Rückgängen in Folge überraschend um 1,2 auf 92,1 Punkte, wie das Münchner Institut am Freitag mitteilte. Ökonomen hatten dagegen mit einem Minus gerechnet. Die deutsche Wirtschaf zeige sich widerstandsfähig, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest: "Die Dynamik kommt hier aus der Industrie. Die Industriekonjunktur läuft schon seit längerer Zeit gut, auch in andere Ländern, insbesondere in Asien. Und die deutsche Industrie ist ja sehr stark Zulieferer für andere Industrieunternehmen. Und das zieht da die Konjunktur in die Höhe. Da setzt sich also die Erholung fort. Aber auch im Inland haben wir positive Entwicklungen bei den Dienstleistern, Transport und Logistik. Das hat mit der guten Industriekonjunktur zu tun, aber auch mit dem gestiegenen Onlinehandel." Zwar dürfte das Bruttoinlandsprodukt im zu Ende gehenden vierten Quartal durch den am Mittwoch verschärften Lockdown schrumpfen - aber weit weniger stark als während der ersten Corona-Welle im Frühjahr. "Die Geschäfte hoffen natürlich, dass sie am 11. Januar wieder öffnen dürfen. Ob das klappt, muss man sehen. Das heißt, in diesem Bereich haben wir schon große Sorgen. Insgesamt ist es aber so, dass die Unternehmen schon erwarten, dass irgendwann die Impfstoffe helfen. Im Durchschnitt erwarten die Unternehmen derzeit, dass in siebeneinhalb Monaten die Restriktionen verschwunden sind durch die Pandemie, also der Impfstoff ausreichend verteilt wird." Die Münchner Forscher sagen für das nächste Jahr insgesamt ein Plus von 4,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts voraus, nach einem Einbruch von 5,1 Prozent im zu Ende gehen Jahr.

Mehr